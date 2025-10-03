Superman und Spider-Man kollidieren, um die unternehmensübergreifenden Veröffentlichungspläne von DC und Marvel zu erweitern

HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Marvel und DC Charaktere in Comics überschneiden, wobei Deadpool und Batman kürzlich aufeinanderprallten. Dies ist auch etwas, das für beide Parteien eindeutig erfolgreich ist, da es auch im Jahr 2026 stattfinden wird, und zwar mit einem immensen Crossover, das das 50-jährige Jubiläum des Zusammentreffens dieser beiden Helden, der wohl berühmtesten von allen, feiern wird.

Es wurde enthüllt, dass Superman und Spider-Man kollidieren werden, um den 50. Jahrestag des Drucks von Superman vs. The Amazing Spider-Man zu markieren. Diese moderne Kollision wird Nachdrucke der berühmten Auflage enthalten und auch "originale Crossover-Comics" enthalten.

Los geht es im Januar mit dem Nachdruck der beiden Treasury Editions der Original-Comics und im Frühjahr folgen dann "zwei brandneue Crossover-Comics". Die erste wird Superman/Spider-Man #1 im März sein und die zweite wird Spider-Man/Superman #1 im April sein. Die Kreativen hinter den einzelnen Comics müssen noch enthüllt werden.

Werbung: