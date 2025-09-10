Superman rettet Minecraft im neuen DLC

HQ

Wie wir alle wissen, bedeuten große Filmveröffentlichungen in der Regel Gastauftritte in verschiedenen Videospielen, und der Hit dieses Sommers Superman ist da keine Ausnahme. Jetzt hat der offizielle Minecraft -Account auf Instagram enthüllt, dass es Zeit für eine Superman -Erweiterung ist, während er auch mehrere Classic Superman -Cover teilt, die im Design von Minecraft nachgebildet wurden.

Es scheint recht ambitioniert gestaltet zu sein und lässt einen um Metropolis herumfliegen und sogar die Fortress of Solitude besuchen. Und es ist vollgepackt mit Charakteren aus dem Film, wie z.B. Fan-Favoriten Green Lantern und Mister Terrific (ja, das schließt auch Krypto ein). Natürlich könnt ihr auch die Fähigkeiten von Superman nutzen, und in der Pressemitteilung können wir lesen:

"In diesem DLC eröffnet Lex Luthor ein Tierheim für verlorene Welpen und bietet Nahrung, Schutz und Liebe. HA! Das ist natürlich nicht das, was er tut. Nein, nein, nein, er macht böse Sachen, wie immer.

"Genauer gesagt, er orchestriert einen höchst verstörenden Plan, vielleicht seinen bisher beunruhigendsten Plan (und es ist kein Welpe in Sicht). Aber Lex ist kein Narr, er weiß, dass Superman ständig seine Masterpläne durchkreuzt, also schürt er, um den Rächer im Umhang (dich) zu beschäftigen, Aufruhr in Metropolis, damit er in Ruhe arbeiten kann.

"Um das Geheimnis zu lüften und Metropolis zu retten, musst du durch die Lüfte sausen, deine Feinde schlagen, beamen und einfrieren, Rätsel lösen und wenn du jemals Hilfe brauchst, kannst du immer die unerschrockene Reporterin des Daily Planet, Lois Lane, fragen."

Schaut euch das Video unten an, um zu sehen, was der DLC von Superman Minecraft Fans zu bieten hat.