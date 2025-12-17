Superman nimmt Homelander im Variantencover von DC K.O.: Boss Battle #1 an

HQ

Falls du irgendwie einen Trick übersehen hast: Homelander ist eine böse Version des Leuchtturms des Guten und der Hoffnung, für den Superman bestimmt ist. Wir haben viele böse Superman-Varianten und Charaktere gesehen, die auf dem berühmtesten Helden der Welt basieren – DC hat sogar ihren eigenen erschaffen –, aber nur wenige sind bekannter als Homelander.

Bald werden wir den ultimativen Helden und den ultimativen Bösewicht in der kommenden DC K.O.: Boss Battle-Comicreihe aufeinandertreffen sehen. Im Anschluss an DCs K.O.-Serie, in der Helden in der Arena kämpfen mussten, um Darkseid aufzuhalten und einen King Omega zu krönen, ziehen unsere Comic-Favoriten in andere Universen, um mehr Omega-Energie aufzubauen.

Sub-Zero, Annabelle und Homelander sind einige der Champions aus anderen Welten, denen sie in dieser Serie gegenübertreten müssen, und das Variantencover der ersten Ausgabe zeigt Homelander, wie er Supes mit seinen Laseraugen beschießt. Das Artwork wurde von Darick Robertson entworfen, und die erste Ausgabe kannst du dir ansehen, wenn sie am 26. April nächsten Jahres erscheint.

