Superman & Lois: Staffel 4

HQ

Okay, ich weiß. Wenn Sie die Einleitung gelesen haben, denken Sie vielleicht... Große Worte. Aber lassen Sie mich das klarstellen: Wenn Sie ein großer Fan von Reeves oder Cavills Superman sind, werden Sie vielleicht mit einigen der Dinge, die ich gleich sagen werde, nicht einverstanden sein. Einige von Ihnen werden mitnicken, andere werden mit den Schultern zucken und andere – nun, Sie haben vielleicht Lust, Ihren Bildschirm anzuschreien. Bitte verschwenden Sie noch nicht Ihren Atem... Das heißt, nicht, bevor Sie diese Show gesehen haben. Denn ich verspreche, diese Version schafft es total, sich zu behaupten. Deshalb gehen wir heute der Frage nach, warum Superman & Lois einen neuen Standard für Live-Action-Superman- (und Superhelden-)Geschichten gesetzt hat. Und ja, dazu gehört auch, warum Tyler Hoechlins Darstellung es schafft, sich neben den Live-Action-Versionen von Christopher Reeve und Henry Cavill zu behaupten. Ich weiß, große Behauptung. Aber bleiben Sie bei mir – ich werde es Ihnen erklären.

Gehen wir es Schritt für Schritt vor, beginnend mit dem Ende. Staffel 4 von Superman & Lois ist zu Ende gegangen, und ich kann Ihnen sagen, dass sie nicht enttäuscht hat. Diese Staffel hat die Serie nicht nur als eine der besten (wenn nicht sogar die beste) in der Besetzung von The CW gefestigt, sondern auch als eine Serie, die über typische Superheldenprojekte hinausgeht. Es hat es sogar geschafft, die glorreichen Tage von Arrow und The Flash in den Schatten zu stellen (und wir haben diese Shows geliebt). Aber wie? Denn Superman & Lois gibt sich nicht damit zufrieden, nur eine weitere "Held mit Umhang rettet den Tag"-Show zu sein. Es ist eine Geschichte, die sich sowohl um Clark Kent, den Menschen, als auch um Superman, die Legende, dreht. Und im Gegensatz zu Serien wie Arrow oder The Flash (ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der glaubt, dass diese beiden ein paar Staffeln früher hätten enden sollen), gibt es hier keinen Füllstoff – diese Serie endete genau dann, als und wie sie enden musste.

Diese letzte Staffel von Superman & Lois war eine ziemliche Fahrt. Sicher, es hat seine Schwächen – Handlungsentscheidungen, die sich falsch anfühlen, Budgetbeschränkungen, die manchmal schwer zu ignorieren sind, und ein paar Episoden, die besser im Schneideraum hätten gelassen werden sollen. Vor allem die ersten sechs Episoden fühlten sich etwas unter der Qualität der vorherigen drei Staffeln an. Trotz alledem hat es die Serie geschafft, ihrem Versprechen treu zu bleiben: Superman auf eine Art und Weise zu erkunden, wie es noch nie zuvor gemacht wurde. Und für mich muss der Wendepunkt der gesamten Staffel die siebte Folge sein (ich habe tatsächlich in einem früheren Beitrag, den ihr euch hier ansehen könnt, ausführlich darüber gesprochen).

Die Sache mit Episode sieben ist, dass sie anders einschlug. Es brachte die Serie genau dorthin, wo sie von Anfang an aufgebaut worden war – genau dorthin, wo sie hin musste. Es nahm den uralten Kampf von Clark Kents Doppelleben und zoomte ihn heran wie nie zuvor. Wir alle haben gesehen, wie Superman mit seiner Identität jongliert, aber diese Episode fühlte sich persönlich, roh und schwer an. Es schälte die Schichten ab, um zu zeigen, welchen Tribut dieses Geheimnis von Clark gefordert hat, nicht nur von ihm, sondern auch von den Menschen um ihn herum – Lois, ihren Söhnen und sogar den Stadtbewohnern, die glaubten, ihn zu kennen. Das Gewicht des Schutzes dieser Wahrheit, die Opfer, die gebracht wurden, und die Beziehungen, die dadurch belastet wurden, sind noch nie so deutlich geworden.

Es ist eine Episode, in der es um Ehrlichkeit und den Preis von Lügen geht. In der ersten Staffel nimmt Clark Kent seine Brille ab, damit seine Söhne sie sehen können (auf dem Bild oben). In der vierten Staffel nimmt er sie ab, damit die Welt sie sehen kann (im Bild unten). Und wenn ich irgendwelche Zweifel daran hatte, wohin die Saison gehen würde und wie ich mich dabei fühlte, dann hat dieser Moment sie alle ausgeräumt. Die Szene, in der Clark die Entscheidung trifft, sein Geheimnis zu lüften, umgeben von den Gesichtern der Menschen, die er so lange beschützt hat, war atemberaubend. Und Tyler Hoechlin? Er hat diesen Moment absolut gemocht und uns eine der besten Darstellungen von Superman gegeben, die ich je auf der Leinwand gesehen habe. Es ging nicht nur darum, seine Stärke zu zeigen, sondern auch seine Menschlichkeit hervorzuheben – dass der Mann hinter dem Symbol, Clark Kent, immer im Mittelpunkt stand.

Jetzt, da die Serie zu Ende ist, ist es einfacher, auf diese Staffel zurückzublicken und zu erkennen, dass Episode sieben einen Wendepunkt markierte. Aber was ist mit den letzten drei Episoden? Nun, ohne zu viel zu verraten (ich möchte nicht verraten, wie es endet, nur für den Fall, dass Sie es noch nicht gesehen haben), bauen die letzten Episoden auf diesem Moment auf und machten deutlich, dass dies nicht nur eine weitere Staffel ist - es ist das Ende einer Ära. Buchstäblich das Ende (wenn Sie wissen, was ich meine). Wird Clark den Umhang an den Nagel hängen, sich für ein ruhigeres Leben entscheiden oder wird die Serie einen unerwarteten Weg einschlagen?

Wie gesagt, ich will nichts spoilern, aber sicher ist, dass diese drei Episoden geliefert haben. Vor allem Episode 10 stach für mich (neben Episode 7) als die beste der Staffel heraus, vor allem Clarks Monolog am Ende, in dem er über sein gesamtes Leben nachdachte und wie das Leben so schnell vergeht. Es zementierte dies als einen entscheidenden Moment und erinnerte uns daran, dass Clarks Menschlichkeit – und die seiner Familie – schon immer im Mittelpunkt von allem stand.

Und das ist es, was Superman & Lois wirklich auszeichnet. Die Serie geht über die bloße Darstellung von Clark Kent als Ikone hinaus; Es taucht tief in seine Person ein. Wir sehen Superman-Geschichten seit Jahrzehnten, aber keine hat Heldentum mit persönlichen Einsätzen so in Einklang gebracht wie diese. Es nimmt sich die Zeit, Clarks Beziehungen zu Lois, brillant gespielt von Elizabeth Tulloch, und zu seinen Söhnen Jonathan und Jordan zu erkunden. Das sind nicht nur Nebengeschichten – sie sind tief in das verwoben, was Clark menschlich macht.

Sicher, er ist ein Superheld, aber er ist auch ein Vater, der versucht, die chaotischen, unvorhersehbaren Herausforderungen der Erziehung von Teenagern zu meistern und gleichzeitig mit anderen Unglücksfällen des Lebens fertig zu werden, wie Lois' Krebs - der in dieser Serie eine entscheidende Rolle spielt. Und als ob das noch nicht kompliziert genug wäre, vergessen wir nicht, dass er es auch noch mit Bösewichten zu tun hat, die es ihm noch schwerer machen: Denn die Bösewichte in der Serie sind auch nicht nur eindimensionale Charaktere. Der Antagonist dieser Staffel (Michael Cudlitz' Lex Luthor) war kein gewöhnlicher Bösewicht, der einen dekorativen Schnurrbart zwirbelt. Er war der Mann, der die Monstrosität erschuf, die als Doomsday bekannt ist und die Sie auf den Bildern oben gesehen haben. Er hatte echte Motivationen, trieb die Geschichte voran und forderte Clark auf neue Weise heraus. Und jeder Charakter – gut, böse, hässlich oder irgendwo dazwischen – fühlt sich voll entwickelt an.

Also, warum denke ich, dass Hoechlin der beste Live-Action-Superman ist? Das liegt nicht daran, dass er der stärkste oder ikonischste ist (obwohl er in dem Anzug ziemlich gut aussieht). Es liegt daran, wie er einen glauben lässt, dass Clark Kent und Superman ein und dasselbe sind. Seine Interaktionen – ob er nun ein Herz an Herz mit Lois hat, seine Söhne betreut oder vor der Welt stark steht – sind von Aufrichtigkeit durchdrungen. Er schauspielert nicht nur; er ist Superman.

Ein herausragender Moment? Ihm dabei zuzusehen, wie er sich mit seinen familiären Pflichten auseinandersetzt. Ja, er rettet jeden Tag die Welt, aber nichts bringt ihn so sehr auf den Boden der Tatsachen zurück, wie der Versuch, seinen Söhnen Ratschläge zu geben oder mit Familiendramen umzugehen. In diesen Momenten sieht man keinen Superhelden; Du siehst einen Vater, der sein Bestes gibt (und manchmal scheitert), genau wie der Rest von uns. Aber egal was passiert, er versucht immer noch, sein Bestes für seine Familie (und für die Welt) zu geben. Das ist es, was es bedeutet, Superman zu sein. Manchmal bist du nicht Superman mit einem großen S. Manchmal trägt man keinen Umhang. Du bist vielleicht nicht der Beste, aber du versuchst dein Bestes. Und das ist es, was dieser Clark Kent immer und immer wieder tut. Bis zum Schluss.

In einer Zeit, in der Superhelden allgegenwärtig sind, sind es nicht nur Superkräfte oder auffällige Kämpfe, die einen auszeichnen, sondern seine Menschlichkeit. Superman & Lois erhält dies. Es versteht, dass Superman am besten ist, wenn er nicht nur ein unantastbarer Held ist, sondern auch ein Held, mit dem man sich identifizieren kann. Und Tyler Hoechlins Darstellung trifft genau den Nerv der Zeit, indem sie Macht mit Menschlichkeit, Hoffnung und Verletzlichkeit in Einklang bringt. Ist er also der beste Live-Action-Superman, den wir je hatten? Für mich ist er das. Während frühere Versionen ihren Charme und ihre Nostalgie bewahren, zeigt uns Superman & Lois, dass der überzeugendste Held nicht derjenige ist, der makellos ist, sondern derjenige, mit dem man sich identifizieren kann, der unvollkommen ist und sein Bestes in einer unvollkommenen Welt gibt. Und das, meine Freunde, ist es, was diese Serie – und diese Familie namens The Kents – wirklich großartig macht.