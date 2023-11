Superman: Legacys Lex Luthor wird anscheinend Nicholas Hoult sein

HQ

Bereits im Juni bestätigte James Gunn, dass David Corenswet und Rachel Brosnahan als Superman und Lois in seinem ersten "neuen DCU" -Film besetzt wurden: Superman: Legacy. Seitdem wurden mehrere relativ kleine Rollen besetzt, aber eine der wichtigsten fehlte noch... Bis jetzt.

Normalerweise sehr zuverlässig Justin Kroll und Anthony D'Alessandro bei Deadline behaupten, dass Nicholas Hoult (X-Men: Future Class, Mad Max: Fury Road, The Menu, Renfield und mehr) als Lex Luthor in Superman: Legacy besetzt wurde. Es ist erwähnenswert, dass Aaron Couch von The Hollywood Reporter berichtet, dass Hoult immer noch in Gesprächen ist, um die Rolle zu spielen.

Es würde jedoch Sinn machen, da Holt auch einer der Finalisten für die Rolle des Superman war, also klingt es so, als ob Gunn und seine Crew ihn wirklich mögen.