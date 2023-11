Superman: Legacy besetzt seinen Jimmy Olsen

HQ

Selbst mit so vielen Schauspielern, die bereits für James Gunns Superman: Legacy unterschrieben haben, scheint der Casting-Rausch noch nicht beendet zu sein, denn jetzt hat der Film mit Jimmy Olsen und Eve Teschmacher zwei neue Mitglieder zu seiner Nebenbesetzung hinzugefügt.

Jimmy Olsen, der Fotograf von The Daily Planet, wird von Skyler Gisondo gespielt, der vor allem für seine Arbeit in Booksmart, Night at the Museum, Vacation und anderen Filmen bekannt ist. Eve Teschmacher wird von dem portugiesischen Model Sara Sampaio gespielt. Teschmacher ist oft Assistent des intriganten Lex Luthor, der von Nicholas Hoult gespielt wird.

Unsere Besetzung für Superman: Legacy scheint sich an dieser Stelle zu füllen. Hoffentlich überfrachtet Gunn den Film nicht, um das DCU zu einem Kickstar zu machen, bevor es überhaupt Fuß gefasst hat.

Danke, The Hollywood Reporter.