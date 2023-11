Superman: Legacy beginnt nächsten März mit den Dreharbeiten

HQ

Wir berichteten kürzlich, dass der SAG-AFTRA-Streik zu Ende gegangen ist, und während wir immer noch auf eine offizielle Nachricht warten, was die Schauspieler in ihren 118 Tagen Streik erreicht haben, beginnen die Studios bereits wieder mit der Produktion.

James Gunns Superman: Legacy soll im März mit den Dreharbeiten beginnen und im Juni 2025 veröffentlicht werden. Das hört sich zwar nach einem langen Weg an, aber mit dem CGI, das für den Film benötigt wird, wird es alle Zeit brauchen, die es bekommen kann.

Viele andere Filme werden jedoch so schnell wie möglich wieder aufgenommen oder beginnen mit der Produktion. Deadpool 3, Captain America: Brave New World, Venom 3 und Beetlejuice 2 sollen so schnell wie möglich wieder mit den Dreharbeiten beginnen, da sie im Laufe des Jahres 2024 veröffentlicht werden sollen.

Wie Deadline berichtet, gibt es viele andere Filme, die den Drehplatz von Superman: Legacy Anfang 2024 ausfüllen wollen. Der Minecraft-Film, Mortal Kombat 2 und mehr werden Anfang nächsten Jahres gedreht, um ihre Starts im Jahr 2025 zu erreichen.

Auf welchen kommenden Film freust du dich am meisten?