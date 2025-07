Superman lässt alte DC-Filme beim Streaming auf HBO Max in die Höhe schnellen

HQ

Es wird im Moment viel über Superman gesprochen, was vielleicht nicht überraschend ist, wenn man bedenkt, dass es derzeit in den Kinos dominiert und auch als Auftakt für das neue DC-Filmuniversum dient. Das ganze Gerede über Superman hat nun zu einem weiteren Effekt geführt, nämlich dass das Streaming von Superman auf HBO Max in die Höhe geschossen ist.

Den größten Zuwachs gibt es für den Dokumentarfilm Super/Man, der die Geschichte des berühmtestenSuperman, des Schauspielers Christopher Reeve, erzählt. Er wurde bekanntlich bei einem Unfall gelähmt, und Woche für Woche ist das Streaming des schönen, aber tragischen Films um 1206 % gestiegen. Frühere Superman -Filme haben ebenfalls einen enormen Aufschwung erlebt, ebenso wie die erste Staffel von Peacemaker (die Figur ist in Superman kurz zu sehen, und die zweite Staffel feiert in einem Monat Premiere), die ihre Zuschauerzahlen fast verdoppelt hat.

Haben Sie in der letzten Woche irgendetwas mit DC-Bezug auf HBO Max gesehen, und wenn ja, was?