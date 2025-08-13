Superman kommt am 15. August ins Digitale

HQ

Superman hat sein digitales Veröffentlichungsdatum und es ist viel früher, als Sie vielleicht erwarten. Da James Gunns erster Film in seinem neuen DCU weiterhin Geld an den Kinokassen einspielt, wird er ab diesem Freitag eine neue Einnahmequelle in Form von digitalen Käufern haben.

Ab dem 15. August könnt ihr Superman nach Hause bringen, wie Gunn berichtet. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, und der Film wird auch in den Kinos bleiben, wenn Sie ihn dort sehen möchten. Warner Bros. hat in letzter Zeit ein Muster gehabt, seine Filme unglaublich kurz nach dem ersten Kinostart digital zu veröffentlichen, und es scheint, dass dieser Plan mit Superman fortgesetzt wird.

Ursprünglich am 11. Juli in die Kinos gekommen, war es etwas mehr als einen Monat, in dem Superman exklusiv in den Kinos zu sehen war. Er hat in dieser Zeit beeindruckende 581 Millionen US-Dollar eingespielt, aber es ist unwahrscheinlich, dass diese Zahl in die Höhe schnellen wird, da die Menschen jetzt die Möglichkeit haben, den Film stattdessen einfach zu Hause anzusehen.