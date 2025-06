Superman ist der beste Erstverkaufspreis des Jahres 2025 in den USA

HQ

Gestern Abend wurde ein neuer Trailer zu Superman veröffentlicht, der am 11. Juli in die Kinos kommt, voller großer Monster und epischer Action (schaut ihn euch unten an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt).

Und es scheint, dass der Hype sehr gut ist, denn Fandango, der größte US-Ticketverkäufer, gibt über Threads bekannt, dass Superman "Fandangos bester Ersttags-Ticket-Vorverkäufer des Jahres 2025" ist. Das klingt so, als ob Superman in der Lage sein könnte, Marvels Blockbuster Fantastic Four (der zwei Wochen später startet) zumindest am Eröffnungstag bei den Ticketverkäufen zu schlagen, aber welcher Film der beste ist und auf lange Sicht gewinnt, bleibt abzuwarten.

Vertreter von DC und Marvel haben jedoch versucht, die Rivalität zwischen den Filmen herunterzuspielen und scheinen eher zu glauben, dass sie das Potenzial haben, sich gegenseitig zu verbessern.