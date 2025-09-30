Superman hatte einen fliegenden Start auf HBO Max mit 13 Millionen Aufrufen in den ersten 10 Tagen

HQ

Es lastete viel auf den Schultern des armen Superman, als der selbstbetitelte Film am 11. Juli dieses Jahres als erster Film des neuen DCU Premiere feierte. Aber zum Glück hat alles geklappt, und der Film spielte insgesamt 615,6 Millionen Dollar bei einem Budget von 225 Millionen Dollar ein und erhielt auch allgemein positive Kritiken.

Es wurde kürzlich zum Streamen zu Hause veröffentlicht, und es war eindeutig etwas, worauf die Leute gewartet hatten, denn auch dort hatte es einen fliegenden Start. Variety berichtet nun, dass Superman die besten ersten zehn Tage auf HBO Max seit der Veröffentlichung des Erfolgshits Barbie im Jahr 2023 genossen hat. Und anscheinend löste es einen Welleneffekt aus, denn der Dokumentarfilm Super/Man: The Christopher Reeve Story stieg im gleichen Zeitraum um 670 %, während andere Superman Filme ebenfalls einen deutlichen Anstieg verzeichneten.

Kurz gesagt, es scheint ein großes Interesse an der Fortsetzung Man of Tomorrow zu geben, die am 9. Juli 2027 Premiere feiert. Wenn Sie Superman noch nicht gesehen haben, ist er auf HBO Max verfügbar, und Sie können unsere Rezension des Films hier finden.