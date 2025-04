Superman hat eine "12-minütige Interviewszene" zwischen Lois und Clark

HQ

Diesen Sommer feiert der Film Superman Premiere und wir werden endlich sehen, wie gut David Corenswet die beliebte Figur verkörpert, die zuvor unter anderem von Christopher Reeve, Dean Cain und Henry Cavill gespielt wurde. Ein wichtiger Teil von ihm ist seine Liebe zu Lois Lane, die dazu beiträgt, den übermächtigen Superhelden menschlicher zu machen.

Daher ist die Chemie zwischen Superman und Lane extrem wichtig und in einem Interview mit Time erzählt Gunn mehr über seine Version von Superman:

"Er fängt an, erfolgreich zu werden (in beiden Jobs) in der großen, glitzernden Stadt, die so weit weg von zu Hause ist. Er ist unsterblich in eine Frau verliebt, die sich bei ihm nicht so sicher ist. Und er hat ein paar übermenschliche Freunde gefunden, die ihn mögen, ihn aber für naiv halten. All diese neuen Elemente in seinem Leben haben ihn ein wenig aus dem Gleichgewicht gebracht, und während er wankt, werden wir sehen, wo er in Bezug auf seine Werte und Entscheidungen landet."

Glücklicherweise scheint die Chemie mit Lois Lane (hier gespielt von House of Cards und The Marvelous Mrs. Maisel -Star Rachel Brosnahan) auf den Punkt zu sein, und Gunn erklärt, wie er wusste, dass er beim Casting den richtigen Partner gefunden hatte:

"Wir haben die 12-minütige Interviewszene mit Lois und Clark gedreht. Das waren 10 Prozent des Films in zwei Tagen. Und die Energie und Magie zwischen ihm und Rachel zu sehen, war großartig, ganz zu schweigen davon, wie unglaublich gut sie beide vorbereitet waren. Es war eine große Erleichterung."

Am 11. Juli findet die Weltpremiere von Superman statt, die auch als echter Startschuss für das neue DC Universe dient (das im Dezember mit der animierten Max -Serie Creature Commandos gestartet wurde).