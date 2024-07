Superman hat die Dreharbeiten abgeschlossen

HQ

Wenn Sie die Produktion des Films Superman aufmerksam verfolgt haben, der den ersten großen Auftritt der DC Universe mit James Gunn und Peter Safran als Hauptdarsteller markieren wird, haben wir einige sehr große und aufregende Neuigkeiten für Sie.

Die Dreharbeiten für den Film sind offiziell abgeschlossen, was bedeutet, dass alle Augen auf die Postproduktion gerichtet sind und sich um die zweifellos vielen visuellen Effekte, Tonmischung, Schnitt und verschiedene andere Elemente kümmern, die abgeschlossen sein müssen, bevor Superman am 11. Juni 2025 in die Kinos kommt.

In Bezug auf diesen Meilenstein gab Regisseur Gunn ein Statement zu X ab und fügte hinzu: "Und das war's.

"Gott segne unsere Darsteller und unsere Crew, deren Engagement, Kreativität und harte Arbeit dieses Projekt zum Leben erweckt haben. Ich machte mich daran, einen Film über einen guten Mann in einer Welt zu machen, die nicht immer so viel ist. Und die Güte, Freundlichkeit und Liebe, die ich täglich am Set erlebt habe, hat mich inspiriert und mich nach vorne gebracht, als ich mich zu erschöpft fühlte, um alleine zu ziehen. Ich danke euch allen von ganzem Herzen. Es war eine Ehre. Das Ziel war Superman, aber die Reise war die Mühe und das Lachen und die Emotionen, Ideen und Magie, die wir am Set miteinander geteilt haben - und dafür bin ich für immer dankbar."

Freuen Sie sich auf Superman ?