Superman fliegt über 600 Millionen US-Dollar

Der Mann aus Stahl fliegt weiter nach oben, und mit über 600 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ist der Film nun der erfolgreichste Superheldenfilm des Jahres. Der Meilenstein wurde am frühen Freitagmorgen erreicht, nachdem der Donnerstag bei 599,6 Mio. $ geschlossen hatte - 343,6 Mio. $ auf dem Inlandsmarkt und 256 Mio. $ international.

Es ist ein willkommener moralischer Schub für James Gunn, Peter Safran und ihren Neustart von DC nach Zack Snyders Ausstieg und den vielen Flops, die folgten - Black Adam, Blue Beetle und The Flash, um nur einige zu nennen. Mit David Corenswet in der Titelrolle und Rachel Brosnahan als Lois Lane hat Gunn einen Superman abgeliefert, der sowohl vom Publikum als auch von den Kritikern angenommen wurde - auch wenn der Film nicht ganz die gleichen globalen Höhen erreicht hat wie Man of Steel oder Batman v Superman, die beide mehr eingespielt haben.

Für DC markiert Superman jedoch einen klaren und entscheidenden Neuanfang mit frischem Blick und Energie. Der Erfolg war wohlverdient.