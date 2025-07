Superman Der erste Filmschwarm des Schauspielers David Corenswet ist ein sehr nachvollziehbarer

HQ

Wir alle wissen, dass David Corenswet ein Fan von Star Wars ist, vielleicht sogar noch mehr als ein Fan von Comics und Superhelden. Der aktuelle Superman -Schauspieler hat bei vielen Gelegenheiten zu Protokoll gegeben, dass er gerne eines Tages einen Jedi spielen würde, und es scheint, dass diese Liebe zu Star Wars schon sehr früh geboren wurde.

Es definierte sogar seine Promi-Schwärmereien. Im Gespräch mit Everyman wurde Corenswet kürzlich gefragt, wer sein erster Filmschwarm war, worauf er ohne zu zögern antwortete: "Natalie Portman in den Star Wars-Prequels".

Padme Amidala beanspruchte bei ihrem ersten Auftritt neben Anakin Skywalker viele Herzen, und so ist es schwer, gegen Corenswets Wahl zu argumentieren. Rachel Brosnahan, die Lois Lane in Superman spielt, hatte auch eine sehr solide Wahl als ihr Schwarm in Colin Firth.

