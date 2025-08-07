Superman Der ehemalige Schauspieler Dean Cain wird als ICE-Agent vereidigt

HQ

Bevor Superman Anfang Juli in die Kinos kam, wurde viel darüber geredet, dass der Film zu "woke" sei, weil er zu sehr global fokussiert und zu politisch sei. Im Wesentlichen war ein Teil der Fans besorgt, dass der DC-Held sein amerikanisches Herz verlieren würde, wobei viele auf den ikonischen Superman -Slogan "Truth, Justice, and the American Way" als Beispiel dafür verwiesen, was dem damals noch nicht veröffentlichten Film fehlte.

Einer der Skeptiker war Dean Cain, ein Name, an den sich wahrscheinlich nur wenige erinnern werden, auch wenn er einstSuperman ein Schauspieler war. Cain äußerte sich sehr lautstark darüber, dass der Film zu politisch sei, was eindeutig eine unangebrachte Sorge war, wenn man bedenkt, dass Superman sehr wahrscheinlich der umsatzstärkste Comic-Film des Jahres 2025 sein wird.

Aufbauend auf Cains mutigen Kommentaren hat der sehr rechte Schauspieler nun seine " Wahrheit, Gerechtigkeit und der amerikanische Weg" -Mentalität auf die nächste Stufe gehoben, indem er enthüllte, dass er bald der US-amerikanischen Immigration and Customs Enforcement Agency (ICE) beitreten wird.

Im Gespräch mit Fox News (danke, BBC News) enthüllte Cain dies nach seinem kürzlichen Auftritt in einem Rekrutierungsvideo, in dem er Folgendes erklärte:

"Ich habe gestern ein Rekrutierungsvideo veröffentlicht - ich bin eigentlich ein vereidigter Hilfssheriff und ein Reservepolizist - ich war nicht Teil der ICE, aber als ich das veröffentlicht habe und Sie einen kleinen Klappentext in Ihre Show gesetzt haben, wurde es verrückt.

"Jetzt habe ich mit einigen Beamten bei ICE gesprochen und werde so schnell wie möglich als ICE-Agent vereidigt.

"Die Leute müssen aufstehen. Ich trete auf. Hoffentlich werden sich eine ganze Reihe anderer ehemaliger Offiziere, ehemaliger ICE-Agenten, melden, und wir werden diese Rekrutierungsziele sofort erreichen und dazu beitragen, dieses Land zu schützen."

Wenn man bedenkt, dass Superman als Charakter so ziemlich für alles steht, was ICE in letzter Zeit nicht ist, ist es sicherlich eine mutige Karriereentscheidung für den ehemaligen Man of Steel.