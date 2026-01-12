Superman-Comic bricht Rekorde, indem er für über 11 Millionen Pfund verkauft wird

HQ

Ende 2025 erschien ein seltener Comic, der Superman an der Spitze hatte, bei einer Auktion und wurde für eine astronomische Gebühr verkauft, was ihn zum teuersten Comicverkauf aller Zeiten machte. Der betreffende Comic war Superman #1, eine fast perfekt erhaltene Ausgabe des 1939 erschienenen Materials, die sich letztlich für über 9 Millionen Dollar verkaufte. Auch wenn es unwahrscheinlich schien, dass das Buch diese Zahl erreichen würde, ist nun ein weiterer Comic mit Superman zum Verkauf gegangen und hat diesen jüngsten Rekord komplett gebrochen.

Laut BBC News wurde eine Ausgabe von Action Comics #1 aus dem Jahr 1938 für die absurd hohe Gebühr von 15 Millionen Dollar (11,2 Millionen Pfund) verkauft. Der Comic erhielt neun von zehn Bewertungen für seine Qualität – eine beeindruckende Leistung angesichts seines 88-jährigen Lebens – und es war ein so begehrtes Buch, weil es heute weltweit nur weniger als 100 Exemplare geben wird.

Dies war jedoch eine besonders seltene Ausgabe, da es sich um dieselbe Ausgabe handelte, die vor Jahren aus dem Haus des Schauspielers Nicolas Cage gestohlen und fast ein Jahrzehnt später zurückgegeben wurde. Die Geschichte und Handlung des Comics haben vielleicht zu seinem gestiegenen Preis beigetragen, aber der enorme Wert, den er erreicht hat, ist dennoch beeindruckend, da er nun einen Rekord aufgestellt hat, der schwer zu übertreffen sein wird.

