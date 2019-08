Superhot und Hotline Miami noch heute auf Switch zocken

You watching Werben

Nintendo hat zum Start der Gamescom-Woche eine hohe Taktfrequenz vorgelegt und in ihrem Indie-World-Stream dutzende kleiner Games enthüllt, die in naher Zukunft auf der Nintendo Switch erscheinen werden. Das gesamte Video findet ihr am Anfang dieser Seite, zwei größere Projekte - das rasante Superhot und der blutige Pixel-Charme Hotline Miami Collection - starten noch heute auf Nintendos Hybriden - für je 25 Euro.

Gearbox' Risk of Rain 2, das Anfang dieses Jahres im Early Access durchstartete, wird in diesem Sommer zur Switch kommen und mit bis zu drei weiteren Freunden spielbar sein. Chucklefishs sympathisches Adventure Eastward macht sich ebenfalls auf den Weg zur Switch und soll 2020 auf der Konsole landen. Ein weiteres Highlight ist Torchlight II, das während des Streams auf den 3. September datiert wurde. Mit Dungeon Defenders: Awakened startet ihr auf der Switch im Februar 2020 durch. Der Titel wird zeitexklusiv auf dem Hybriden an den Start gehen und anschließend auf weiteren Plattformen erscheinen. Skater XL ist ebenfalls eine feine Überraschung, die irgendwann im nächsten Jahr auf PC, Xbox One und die Switch kommt.

Zum Abschluss des Videos sind noch etliche bevorstehende Indies als Teil einer Montage über den Bildschirm geblitzt. Wir haben die für euch aufgelistet:

Creature in the Well - 6. September 2019

Blasphemous - 26. September 2019

Northgard - 26. September 2019

Cat Quest II - Herbst 2019

Sparklite - Herbst 2019

Freedom Finger - Herbst 2019

Munchkin: Quacked Quest - Herbst 2019

Trine 4: The Nightmare Prince - 8. Oktober 2019

One Finger Death Punch 2 - 2. Dezember 2019

Skellboy - 3. Dezember 2019

What the Golf? - Winter 2019

Hypercharge: Unboxed - Winter 2019

Youropa - Winer 2019

EarthNight - 2019

Close to the Sun - 2019

Kine - 2019

Best Friends Forever - 14. Februar 2020

Phogs - Anfang 2020

Spiritfarer - Frühling 2020

