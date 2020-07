Superhot: Mind Control Delete visiert den 16. Juli an

You're watching Werben

Superhot: Mind Control Delete ist der neue Shooter des Superhot-Teams für PC, PS4 und Xbox One und verlässt nächste Woche das Early-Access-Stadium. Es handelt sich um eine Fortsetzung des Originals, in der roguelike-inspirierte Features für mehr Langlebigkeit sorgen sollen. Unsere Meinung zum ursprünglichen Superhot findet ihr in unserer Kritik (Spoiler: Wir hatten viel Spaß mit dem Spiel!).

Nun zu weiteren erfreulichen News: Jeder, der Superhot bereits erworben hat oder kauft, solange sich Mind Control Delete noch im Early Access befindet, wird den neuen Titel gratis erhalten. Der Hintergrund: Die Entwickler hatten ursprünglich eine kostenlose Erweiterung zu Superhot angekündigt. Diese ist während der Produktion aber immer größer und umfangreicher geworden, so dass man Mind Control Delete nun als eigenständiges Spiel begreifen kann. Trotzdem haben die Superhot-Macher ihr Wort gehalten. Respekt!

Wenn ihr zur beschriebenen Personengruppe gehört, erhaltet ihr also am 16. Juli mal eben einen spannenden, neuen Shooter für lau. Auf der offiziellen Seite wird euch erklärt, wie ihr an eure Gratis-Version kommt. Vorher solltet ihr euch aber unbedingt noch den Release-Date-Trailer und die neuen Screenshots zu Superhot: Mind Control Delete ansehen.