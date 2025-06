Superhelden (und Superkräfte) sind zurück in Fortnite, darunter James Gunns Superman

HQ

Nach einer Star Wars-Saison, die mit einem Live-Event endete, bei dem Spieler den Todesstern in die Luft jagten, sind die Superhelden zurück in Fortnite. Aber dieses Mal gibt es keine Marvel-Inhalte, sondern hauptsächlich Originalcharaktere... mit zwei DC-Cameo-Auftritten: Robin und Superman aus dem neuen Film.

Trotz der starken Verbindung von Epic Games mit Disney sind DC Comics zurück in Fortnite, einschließlich des neuen Superman-Films von Warner Bros., James Gunn, der im Juli in die Kinos kommt. Sie sind Teil von Fortnite Chapter 6 Season 3 mit dem Namen Super, in dem die Supernova-Akademie für Superhelden vorgestellt wird.

Die Spieler können neue Waffen wie Killswitch Revolvers (zwei Revolver), Bass Boost (erzeugt eine Schallwelle), Tracking Visier (zeigt die Standorte der Feinde an) und später in der Saison Verwandlungen in eine Bestie oder einen Rabenschwarm finden. Das Battle Royale fügt auch einen neuen Heldenrang hinzu, der in jedem Kampf von C bis S+ reicht, und du erhöhst ihn, indem du Spieler oder Handlanger eliminierst, sodass du diese Superwaffen freischalten kannst.

Was Superman selbst betrifft, so wird er als besondere Belohnung für den Battle Pass im Juli erscheinen. Wenn du es heute kaufst, schaltest du Robin frei.

Wie lange dauert Fortnite 6 Season 3? Diese Karte mit den neuen Superkräften und dem Battle Pass wird bis zum 8. August gültig sein.