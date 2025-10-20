Superhelden-Überraschungen in Supergröße

HQ

(10) Rächer

Sicher, zu diesem Zeitpunkt hatten die Marvel Studios ihre Position als die besten in diesem Subgenre gefestigt, und es stand außer Frage, dass sie alle Karten ausspielen, das ganze Geld ausgeben und alle Helden, die sie zu diesem Zeitpunkt bereits in ihren eigenen Filmen gesehen hatten, in Avengers stecken würden. Volle Kraft voraus, volle Rolle - maximales Budget und all das. Auf diese Weise war es natürlich keine große Überraschung, dass Avengers zu einem Spandex-Spektakel wurde, wie wir es so noch nie gesehen hatten. Aber ich glaubte nicht an einen Ensemble-Film, wie ihn Feige und Whedon machen wollten, und nach dem sehr blassen Thor und dem sehr mittelmäßigen Iron Man 3 war ich, gelinde gesagt, skeptisch. Ich hatte Erwartungen, die zu einem kompletten Kinoschock führten, als sich herausstellte, dass Avengers absolut wahnsinnig gut war. Gut geschrieben, skurril formuliert, frisch witzig, nerdig und super stylisch mit Charakterporträts, die sich traditionell und comickorrekt und super frisch anfühlten - alles gleichzeitig.

(09) Hellboy

Es fühlte sich in der Tat sehr seltsam an, dass Columbia Pictures Guillermo del Toro freie Hand ließ, um zu versuchen, den Underground-Hit Hellboy von Dark Horse Comics auf die große Leinwand zu übertragen. Es fühlte sich auch zum Scheitern verurteilt an, als Mignola selbst vor der Kinopremiere in der britischen Presse erklärte, dass ihm nicht gefalle, was Del Toro mit seiner geliebten Comicfigur gemacht habe, und dies im Vorfeld nach einem Flop roch, weit entfernt. Aber! Der alte Mann aus der Hölle kam aus dem Nichts und stürmte wie ein rotgesichtiger Wirbelwind in das Genre. Der Film selbst war furchtbar unterhaltsam, Pearlman war perfekt in der Rolle des Hellboy und natürlich stellte sich heraus, dass Del Toros seltsame Ästhetik und düstere Bildsprache perfekt mit Mignolas stilistischen Cartoons harmonierten.

(08) Captain America: Winter Soldier

Für mich persönlich fühlte sich das First Avenger-Debüt des Superman-esken, heldenhaften, nach einem Schwiegermuttertraum duftenden Langweilers Steve Rogers wie ein Misserfolg an. Abgesehen von der Szene, in der er sich in Tony Stark Seniors eigens angefertigter Mutationskammer verwandelt (mit begleitender Verfolgungsjagd zu Fuß), ist es ein ausgesprochen schlechter Film, wenn du mich fragst. Ich hatte daher absolut keine Erwartungen an die Fortsetzung, in der wir einem ahnungslosen Cap in einer "modernen Umgebung" folgen würden, nachdem er aus seinem langen Winterschlaf erwacht ist.

(07) Klinge

Der Regisseur hatte noch nie zuvor einen Spielfilm gedreht, Blade war selbst Comic-Fans relativ unbekannt, und keiner von uns verstand irgendetwas, als klar wurde, dass New Line Cinema Hunderte von Millionen in einen Horror-/Actionfilm investieren würde, der auf einer Marvel-Figur basiert. Zuerst hörte sich Blade wie eine absolute Katastrophe an. Dies sollte sich jedoch schnell als völlig falsch erweisen, da Blade nicht nur in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Film war (düster, gewalttätig, blutig, spannend, cool und mit einer unglaublich gut motivierten und köstlichen Mythologie), sondern auch einer Filmfirma in finanziellen Schwierigkeiten viel Geld einbrachte.

(06) Ant-Man

Ein Film über einen Mann, der sich so klein macht, dass er auf dem Rücken fliegender Ameisen reiten kann, mit dem alten Mann aus I Love You, Man. Ehrlich gesagt fühlte es sich vorher wie ein großer, schlechter Witz an. Doch der fertige Film, gekonnt orchestriert von Yes Man-Regisseur Peyton Reed und einem Drehbuch von Shaun of the Dead-Schöpfer Edgar Wright, sollte sich als viel besser herausstellen, als die Prämisse versprach. Rudd war in der Hauptrolle genau richtig, ebenso wie Douglas und Lilly. Der Humor war genau richtig und der kleine Umfang (sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne) der Erzählung ließ sie im Gegensatz zu den üblichen Spektakelproduktionen der Marvel Studios intim und gemütlich wirken.

(05) Batman

Der einzige Batman, den wir zu dieser Zeit außerhalb der Comics gesehen hatten, war die 60er-Jahre-Serie mit einem erbärmlich unfähigen Adam West (ohne Muskel am Körper und mit geschminkten Augenbrauen an der Außenseite seiner Maske) als Bob Kanes maskierter Rächer. Kapoow! Lousy war nur der erste Name, was in vielerlei Hinsicht bedeutete, dass die meisten Leute zu dieser Zeit Batman in Bezug auf seine mögliche zukünftige Karriere als großer Filmstar völlig ausgeschlossen hatten. Aber dann kam der Käfersaft-Mann Tim Burton ins Spiel und versprach (sehr), dass er Warner bei einer kompletten Renovierung von allem Batman helfen könnte, was er (wie wir alle wissen) auch tat. Der Schock, als Batman in die Kinos kam (1989), war total und ich erinnere mich an das Gespräch in der Schule. Jeder war lyrisch und es war in vielerlei Hinsicht dieser Film, mit dem das ganze Genre begann, das heute durch zehn jährliche Comic-Ausgaben enorm gesättigt ist.

(04) Stadt der Sünde

Fast 25 Jahre lang galt Frank Millers Traumprojekt Sin City als eines der relativ wenigen Comics, die nicht verfilmt werden konnten. Es war zu stilistisch, zu roh, zu düster, zu gewalttätig und zu viel Miller, um es auf die Leinwand zu übertragen. Aber... Der Desperado-Veteran Robert Rodriguez hatte die Idee, nachdem er aus der Hollywood-Gewerkschaft ausgeschlossen und aus Tinseltown geworfen worden war, sein eigenes Studio in Texas zu gründen. Zusammen mit Frank gelang ihm das Kunststück, perfekt einzufangen, was den Comic so brillant machte, und Sin City gilt als einer der absolut besten Filme in diesem Genre, die je gedreht wurden.

(03) Wächter der Galaxis

Seien wir ehrlich, niemand wusste von dem Comic, bevor Marvel den Verrückten Gunn daraus einen aufwendigen Hollywood-Film machen ließ. Und ich meine niemanden, kaum die eifrigsten Marvel-Sammler. Wie es Gunns Gewohnheit ist, wählte er einen Haufen obskurer Charaktere anstelle der bekannteren Gesichter des Comic-Giganten, damit er seinen breiigen, supertypischen Erzählstil und seinen trockenen Humor einbringen konnte. Es war auch so, dass sich der korpulente Parks & Rec-Komiker Chris Pratt im Vorfeld nie wie ein dicker, gut getrimmter Hauptdarsteller gefühlt hat, und vor diesem Hintergrund waren die Erwartungen an diesen Film gleich Null. Nicht vorhanden. Dass es am Ende absolut brillant war, bedeutet, dass es eine der größten Überraschungen des Subgenres ist.

(02) Wächter

Viele Drehbuchautoren hatten in den 1980er Jahren versucht, Alan Moores düster-komisches, satirisch prägnantes und brillantes Kommentieren der ständig wachsenden Welt der Comic-Helden zu transformieren, aber keiner hatte Erfolg gehabt. Viele Regisseure hatten versucht, einen Weg zu finden, um den Bestseller Watchmen zu verfilmen, und alle waren ausgestiegen. Doch dann übernahm David Hayter, der Synchronsprecher von Metal Gear Solid, die Aufgabe, das Drehbuch neu zu schreiben, während der Regisseur von Dawn of the Dead und ehemalige Musikvideo-Gigant Zack Snyder sich bereit erklärte, Regie zu führen. Zusammen mit dem preisgekrönten Larry Fong hinter der Kamera haben sie alle das fast unmögliche Kunststück vollbracht, Moores Graphic Novel gerecht zu werden, in dem, was ich für den größten Comic-Film aller Zeiten und die größte Comic-Überraschung aller Zeiten halte.

(01) Der Eiserne Mann

Marvel hatte Ambitionen, aber keine Erfahrung, keine erfahrenen Studioleiter oder bewährte, preisgekrönte Regisseure. Sie hatten den ehemaligen Produktionsassistenten (bei Marvel) Feige und seinen Kumpel Jon Favreau, die andeuteten, dass sie eine Menge Geld sparen könnten, indem sie die Vorschläge für Matt Damon oder Tom Cruise als Hauptdarsteller in ihrem ersten hauseigenen Film fallen ließen und stattdessen ihr Geld auf Robert Downey Junior setzten, der erst vor relativ kurzer Zeit aus seiner letzten Drogenentzugskur entlassen worden war. Die Marvel Studios wurden gegründet und trotz des Fehlens eines Drehbuchs zogen Feige, Favreau und Downey alle Register, als sie gemeinsam das Drehbuch für einen der größten Hollywood-Underdog-Hits aller Zeiten schrieben. Als Sammler habe ich nie viel von Iron Man gelesen, ich habe nie verstanden, warum Marvel an diesem Ende anfangen wollte, und ich hätte vorher nie gedacht, dass Downey in der Rolle funktionieren würde. Null echte Erwartungen. Bei einem Film, der sich als absolut phänomenal herausstellen würde.