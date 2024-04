Superhelden-Taktikspiel Capes erscheint am 29. Mai 2024

HQ

Wie in einem neuen Trailer enthüllt, wird das Superhelden-Taktikspiel Capes am 29. Mai dieses Jahres für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Das Spiel kombiniert das Gameplay von Titeln wie XCOM und Marvel's Midnight Suns mit einer neuen und originellen Welt, die von Comics wie Days of Future Past, Watchmen und Astro City inspiriert ist. Die Handlung dreht sich um eine Welt, in der die Superschurken gewonnen haben. Zwanzig Jahre später werden alle Individuen mit Superkräften zusammengetrieben und eingesperrt, und es liegt an einem neuen bunt zusammengewürfelten Team von Helden, den Untergang der Schurken herbeizuführen.

Capes kommt mit zwei Editionen, der Standardversion und der King City Edition. Beide werden gleichzeitig veröffentlicht, aber letzteres kommt mit zusätzlichen Inhalten wie mehr Heldenauftritten, Artbooks und mehr. Wenn Capes nach deinem Ding klingt, schau dir den folgenden Trailer an: