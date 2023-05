Supergirl-Darsteller sagt, Henry Cavill liebt The Flash

HQ

The Flash-Star Sasha Calle verriet kürzlich, dass sie mit dem ehemaligen Superman Henry Cavill und Melissa Benoist, die Supergirl in der CW-Show spielte, gesprochen hat, um sie um Rat und Unterstützung zu bitten, als sie wusste, dass sie Supergirl im kommenden Film spielen würde.

Sie verriet auch, dass Henry Cavill The Flash anscheinend schon gesehen hat und es liebt. In den Wochen vor dem Kinostart von The Flash haben wir gehört, dass mehrere große Namen Fans des Films sind, darunter Stephen King, Ed Boon und viele mehr.

Cavill verlor leider seine Rolle als Superman aufgrund der großen Umwälzungen im DCEU. Nachdem James Gunn und Peter Safran die kreative Kontrolle übernommen hatten, wollten sie einen jüngeren Superman für Superman Legacy im Jahr 2025.

The Flash erscheint am 16. Juni. Werdet ihr zugeschaut haben?