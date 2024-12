Supergirl: Woman of Tomorrow war nicht als zweiter Film im DCU geplant

HQ

Creature Commandos hat die Hälfte seines Laufs auf Max hinter sich und gilt weithin als der Beginn des neuen DC-Universums von James Gunn und Peter Safran. Aber für viele wird es erst im Sommer 2025 richtig losgehen, wenn Superman in die Kinos kommt.

Danach kehrt die TV-Serie Peacemaker für eine zweite Staffel zurück, gefolgt von Supergirl: Woman of Tomorrow im Jahr 2026. Doch dass Supergirl Film Nummer zwei wird, war keineswegs selbstverständlich, und Gunn hatte zunächst andere Pläne.

Zum brasilianischen Omelett erklärt er (übersetzt mit Bing):

"Ich wusste nicht unbedingt, dass Supergirl der zweite Film sein würde, den wir machen würden, aber Ana hat ein unglaubliches Drehbuch geschrieben, und dann haben wir einen unglaublichen Regisseur engagiert und wir werden diesen Film nach Superman machen, weil er die beste Option war."

Tatsächlich gab es auch andere Filme, die dazwischen gekommen wären, aber Gunn sagt, dass das Drehbuch für sich selbst sprach:

"Es wurden auch andere Filme geschrieben, aber sie waren nicht so gut wie dieser. Lassen Sie uns also dieses Tempo beibehalten. Alles muss gut sein. Qualität steht bei jedem Projekt, das wir durchführen, an erster Stelle. Und das ist wichtiger, als eine grandiose Mega-Erzählung zu erzählen."

Milly Alcock wird die Rolle der Kara Zor-El (Supergirl) spielen und der Film wird von Craig Gillespie inszeniert, das Drehbuch stammt von Ana Nogueira. Supergirl wird jedoch vor dem Film erscheinen, was wahrscheinlich bedeutet, dass sie entweder in Superman oder Peacemaker: Staffel 2 auftauchen wird.