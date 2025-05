Supergirl: Woman of Tomorrow ist nun mit den Dreharbeiten fertig

HQ

Die Idee war, dass Supergirl zu einem späteren Zeitpunkt in das neue DCU eingeführt werden sollte, aber DC-Chef James Gunn war von dem Drehbuch für Supergirl: Woman of Tomorrow so überwältigt, dass er das Projekt im Schnellverfahren vornahm und es zum zweiten Film in der Reihenfolge machte (nach Superman, der im Juli in die Kinos kommt).

Geplant ist, dass Supergirl: Woman of Tomorrow am 26. Juni nächsten Jahres in den Kinos Premiere feiert, und vieles deutet darauf hin, dass dies tatsächlich wie geplant geschehen wird. Als ein DC-Fan Gunn bei Threads fragte, ob die Dreharbeiten zu Supergirl abgeschlossen seien, antwortete er: "Ja, das hat es."

Und damit bleiben "nur" Schnitt, Spezialeffekte und sonstige Postproduktion übrig – was hoffentlich bedeutet, dass alles wie geplant ablaufen wird. Wir müssen jedoch nicht bis zum nächsten Jahr warten, um Milly Alcock als Titelheldin zu sehen, denn sie wird auch in Superman auftauchen.

