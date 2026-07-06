Supergirl überschreitet 100 Millionen Dollar an den Kinokassen, erleidet einen Rückgang von 74 %

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Die Geschichte von Supergirl an den Kinokassen ist von schlecht zu schlimmer geworden, da der Film einen der schlimmsten Zweitwochenend-Drops aller Zeiten für einen Comicfilm in den USA erlebt hat. Der Film hat die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten, aber mit einem gemeldeten Budget von 170 bis 180 Millionen Dollar ist es unwahrscheinlich, dass der Film allein durch die Kinoeinnahmen grün ist.

Wir haben bereits gehört, dass die Supergirl Kinokassenzahl für die Chefs des DCU nicht allzu beunruhigend ist. Es scheint, als hätten kreative Differenzen dazu geführt, dass der Film sein volles Potenzial nicht entfaltete. Laut The Hollywood Reporter führten Regisseur Craig Gillespie und die DCU-Leiter James Gunn und Peter Safran mehrere Gespräche über die verschiedenen Richtungen, die sie für Supergirl gesehen haben. Gunn schlug sogar eine andere Nadelabgabe für den Film vor, was dem stark kritisierten Jimmy Eat World-Cover, das schließlich im Endprodukt landete, hätte umgehen können.

Offenbar wurden die Unterschiede so groß, dass das Studio schließlich einen anderen Schnitt als Gillespie entwickelte, der bei den Testpublikummen mit Knappheit durchsetzte. Die Ergebnisse der Testvorführungen des Films waren offenbar vergleichbar mit den Wertungen des eingestellten Batgirl-Films und Shazam: Fury of the Gods. Mit einem US-Debüt, das schlechter abschnitt als die Joker-Fortsetzung, hat das neue DCU bereits seinen ersten Patzer an den Kinokassen gemacht. Dennoch ist es nicht so, dass das MCU in seinen ersten Jahren keine Misserfolge abgeliefert hätte, und wir werden einfach abwarten müssen, wie das Ganze ausgeht, wenn Gunn weiterhin das Schiff steuert.