Supergirl s Milly Alcock wählt ihren Lieblings-Superheldenfilm aller Zeiten, und das ist nicht das, was wir erwartet hatten

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Milly Alcock, die Hauptdarstellerin des neuen Supergirl -Films, hat sich ihren Lieblings-Superheldenfilm aller Zeiten ausgesucht, und auch wenn man wahrscheinlich nicht sofort erraten konnte, was es ist, ist es schwer zu bestreiten, dass ihre Wahl eine großartige Wahl ist. Nein, es ist nicht einer der Avengers-Filme, DCEU-Filme oder sogar eine Ausrede, die behauptet, ihr eigener Film sei ihr Favorit.

In einem Interviewclip mit Variety wählt Alcock Die Unglaublichen als ihren Lieblings-Superheldenfilm. "Dieser Film ist so, so gut," sagte Alcock. Mit einer Bewertung von 97 % auf Rotten Tomatoes (was ja jetzt noch nicht so sein würde, da es 20+ Jahre seit der Veröffentlichung des Films vergangen ist), bleibt Die Unglaublichen eine der besten Pixar-Veröffentlichungen und hält bis heute stand. Mit einzigartigen, originellen Helden, einer fesselnden Handlung und wahrscheinlich dem ikonischsten Vorgeschmack auf eine Fortsetzung, die Pixar je gemacht hat, ist es keine Überraschung, dass dieser Film ganz oben auf Alcocks Liste steht – auch wenn der Film vielleicht nicht der erste Gedanke an einen Superheldenfilm ist.

Obwohl dies eine solide Wahl ist, wird Alcock sicher einige wütende Internet-Trolle bekommen, die sich beschweren, dass sie The Dark Knight oder einen anderen rauen Favoriten nicht als ihren besten Superheldenfilm gewählt hat. Wie sie Anfang dieses Jahres vorhergesagt hat, ist Alcock im Vorfeld der Veröffentlichung von Supergirl mit allerlei unbegründeten Kommentaren zu ihrem Auftritt, ihrer Leistung und mehr konfrontiert.