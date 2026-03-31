Supergirl kommt heiß und aus dem Gleichgewicht in diesem brandneuen Anhänger herein

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Bereit für etwas Hochfliegende Action? Nun, das solltest du auch tun, denn DC hat gerade einen brandneuen Trailer für sein kommendes Supergirl veröffentlicht. Der sieht ziemlich wild und roh aus, ein krasser Gegensatz zu dem sauberen und gut erzogenen Superman, den wir letztes Jahr bekommen haben. In der Hauptrolle sehen wir Milly Alcock als Kara Zor-El, eine deutlich schärfere und emotional stärker gezeichnete Version der Figur, als wir es gewohnt sind, getrieben von Trauma und einem Durst nach Rache.

Wenig überraschend gibt es jede Menge Action, und wir bekommen auch einen richtigen Einblick in Jason Momoa als den Wahnsinnigen Lobo, der jedes Potenzial hat, die Show komplett zu stehlen. Obendrein bekommen wir sogar ein bisschen Superman mit ins Spiel, genau wie Gerüchte Anfang des Jahres angedeutet haben.

Supergirl feiert am 26. Juni Premiere und scheint eine viel persönlichere und düsterere Reise zu werden, als wir zunächst erwartet hatten.

Bist du aufgeregt?