Supergirl hat einen Auftritt in Superman

DC-Filmchef James Gunn hat oft darüber gesprochen, wie beeindruckt er vom Drehbuch für Supergirl war, dass er beschloss, das Projekt zu beschleunigen. Der Film sollte eigentlich später in die Kinos kommen, wird nun aber der zweite Film im neuen DC-Universum sein und im Juni nächsten Jahres Premiere feiern.

Nichtsdestotrotz wurde weithin gemunkelt, dass wir Supergirl, gespielt von Milly Alcock (am besten bekannt als Rhaenyra Targaryen in der HBO-Serie House of the Dragon), früher sehen werden, da sie Gerüchten zufolge bereits im Juli in dem Film Superman zu sehen sein wird. Bisher wurde es von Warner selbst noch nicht bestätigt, aber jetzt scheinen wir schwarz auf weiß zu haben, dass dies tatsächlich der Fall ist.

Der Instagram-Account DC Film News weist darauf hin, dass HBO Max Alcock als Schauspielerin in Superman auflistet, und es scheint extrem weit hergeholt, dass es eine andere Rolle als Kara Zor-El, besser bekannt als Supergirl, sein könnte.

Superman feiert am 11. Juli Premiere, und diese Woche haben wir den ersten richtigen Trailer zum Film bekommen. Ihr könnt es euch unter dem Instagram-Post ansehen.

