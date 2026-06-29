Supergirl hat ein schlechteres Eröffnungswochenende als The Marvels und Morbius in den USA

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"Look out" ("Pass auf") ist Supergirls offizieller Slogan, und vielleicht war er weniger für das Publikum gedacht, sondern vielmehr für die Menschen, die durch den Film Millionen von Dollar verlieren könnten. Nach schlechten bis mittelmäßigen Kritiken und bereits moderaten Prognosen für das Eröffnungswochenende konnte Supergirl bei seinem Kassendebüt kaum Erfolg erzielen.

Insgesamt verdiente sie weltweit 68 Millionen Dollar, davon 38 Millionen aus den USA. Das klingt vielleicht nicht schlecht für eine Blockbuster-Eröffnung, aber Supergirl hat nicht nur mit etwa 50 Millionen Dollar aus den USA gerechnet, sondern auch 170 Millionen Dollar gekostet, was bedeutet, dass DC und Warner Bros. deutlich mehr brauchen, um den Film ins Grüne zu bringen.

Im Gespräch mit der New York Post scheint DCU-Co-Leiter Peter Safran die Eröffnung bereits als Verlust für Supergirl angesehen zu haben. "Obwohl Supergirl unsere Erwartungen an den Kinokassen nicht erfüllte, ist es nur ein Bestandteil einer breiteren, langfristigen Strategie bei DC Studios, in die wir weiterhin vertrauen", sagte er.

Safrans Kommentare deuten darauf hin, dass dies sicherlich nicht das Ende des DCU ist, aber es ist das erste Hindernis, dem das neue Superheldenuniversum auf dem Weg begegnet, wobei Supergirl die zweite große Veröffentlichung für das neue DCU ist. Wenn ihr sehen möchtet, ob der Film den Kassenstart verdient, schaut euch hier unsere Rezension an.