Supergirl hat ein gemeldetes Budget von 200 Millionen Dollar

Aufgrund der jüngsten Verzögerung von Lanterns wird das nächste DC Universe -Projekt tatsächlich erst im Juni erscheinen, wenn Supergirl weltweit in Kinos läuft. Mit Milly Alcock in der Hauptrolle, die sie am Ende von Superman Anfang dieses Sommers der Welt vorgestellt hat, wird der Film bereits mit großer Spannung erwartet, da er auf den Handlungssträngen aufbauen wird, die der jüngste Blockbuster, die zweite Staffel von Peacemaker und Creature Commandos begonnen haben.

Mit diesem Film auf dem Weg wurde nun ein Bericht von Forbes veröffentlicht, der das angebliche Budget für den Film enthüllt. Es wird angeblich 200 Millionen Dollar gekostet, was zur Orientierung etwa 25 Millionen Dollar weniger ist als Superman Produktionskosten.

Das genaue Premierendatum für Supergirl, das ursprünglich den vollständigen Namen Supergirl: Woman of Tomorrow trug und den Graphic Novel widerspiegelt, von dem es sich inspirieren lassen soll, ist für den 26. Juni 2026 geplant, und im Artikel von Forbes sprach Alcock kurz darüber, wie er diese Rolle bekommen hat und wie "je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das kein Zufall ist. Es ist kein Glück. Es ist Arbeit."

