Supergiant zeigt eine Menge Hades II Gameplay

Hades II wird dieses Jahr endlich in den Early Access entlassen, aber bevor wir es alle in die Hände bekommen, hat Supergiant im Voraus etwas Gameplay gezeigt, das uns viele Details darüber gibt, was wir erwarten können.

Erstens gibt es einige Dinge, die wir ziemlich erwartet haben, die aber nicht bestätigt wurden. Hades II ist eine direkte Fortsetzung, die an das erste Spiel anknüpft, aber gleichzeitig erfordert es nicht, dass du die Geschichte von Hades kennst. Zagreus wird durch die neue Protagonistin Melinoë ersetzt, die sich in die Tiefen der Unterwelt wagt.

Der Hauptbösewicht des Spiels ist der Titan Chronos, der besiegt werden muss, damit Melinoë ihre Familie retten kann. Alte Götter wie Zeus, Poseidon kehren zurück, aber es wird auch neue Gottheiten geben, die dir auf deinem Weg helfen, wie Hestia, Apollo und mehr.

Der Spielstil von Melinoë wird sich von dem von Zagreus unterscheiden. Wir können uns vorstellen, dass wir eine andere Menge an mythischen Waffen bekommen werden, die wir verwenden können. Wenn Sie mit Hades II frühzeitig beginnen möchten, ist ein technischer Test auf dem Weg.

Schaut euch den vollständigen dreistündigen Stream unten an: