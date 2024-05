Supergiant teasert den ersten Patch von Hades II an und dankt den Spielern für Feedback

HQ

Hades II ist seit etwas mehr als einer Woche im Early Access, und die Fans haben den Posteingang von Supergiant bereits mit Anfragen nach zusätzlichen Funktionen, Änderungen an bestehenden und neuen Charakteren überflutet.

Viele der wichtigsten Inhaltserweiterungen werden in den großen Updates kommen. Supergiant hat in einem kürzlich veröffentlichten Beitrag auf Steam angekündigt, dass dies erst in einigen Monaten der Fall sein wird, aber der Entwickler stellt den ersten Patch des Spiels zusammen.

Patches werden zwar nicht viele neue Inhalte hinzufügen, aber sie werden hoffentlich dem entsprechen, was die Spieler in ihren Feedback-Anfragen verlangen. Die beiden großen Dinge, die im Steam-Post beschrieben wurden, waren das Sammeln von Ressourcen, da sich die Spieler mehrfach darauf hingewiesen haben, dass es sich nicht gerade gut anfühlt, Ressourcen zu verpassen, weil man das falsche Werkzeug mitgebracht hat. Die zweite Änderung betrifft die Mobilität des Spiels, da Supergiant nach Möglichkeiten sucht, deinen Sprint und Sprint im Spiel zu verbessern.

Welche Änderung möchten Sie in Hades II sehen?