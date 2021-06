Das gefeierte Roguelike Hades wird in zwei Monaten auf Playstation- und Xbox-Konsolen starten. Supergiant Games hat die Konsolenversionen für Xbox One und Playstation 4 heute Abend auf dem Microsoft-Showcase datiert. Am 13. August werdet ihr Zagreus dabei helfen können, aus den Tiefen der griechischen Unterwelt zu entkommen.