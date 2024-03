Supergiant arbeitet derzeit nur an Hades-Projekten

HQ

Es ist fast 18 Monate her, dass Supergiant Games Hades II für The Game Awards im Jahr 2022 angekündigt hat. Seitdem wurde der Titel komplett aus dem Jahr 2023 verschoben, und jetzt haben wir eine Ankunft als Early-Access-Projekt im zweiten Quartal dieses Jahres im Auge, also ziemlich bald. Aber hat Supergiant bei all der Zeit, die in die Arbeit an der Fortsetzung von Hades investiert wurde, eine Gelegenheit gefunden, auch an anderen Projekten zu arbeiten?

Die einfache Antwort auf diese Frage lautet nein. Supergiant konzentriert sich derzeit ausschließlich auf Hades -Projekte, und dazu gehört auch, Hades am 19. März auf Netflix zu bringen, und natürlich das kommende Hades II. Creative Director Greg Kasavin sprach in einem Roundtable-Interview über diesen großen Fokus auf die Hades -Serie.

"Wir sind ein kleines Team, wir arbeiten an einem großen neuen Spiel nach dem anderen und haben das schon immer getan, und wir neigen nicht dazu, an etwas mehr zu arbeiten, und Hades für Netflix und Hades II sind unsere Projekte, seit das Originalspiel veröffentlicht wurde.

"Hades II befindet sich seit mehr als drei Jahren in der Entwicklung und wird im zweiten Quartal, also in den kommenden Monaten, in den Early Access kommen. Wir sind schon ziemlich weit und gespannt, was alle denken. Es ist eine eigene, eigenständige Geschichte, die auf der Schwester von Zagreus basiert, natürlich sind die Geschichten für jeden, der beide Spiele gespielt hat, tief miteinander verbunden, und wir freuen uns sogar, dass sie in beliebiger Reihenfolge erlebt werden können.

"Wir gehen davon aus, dass es für einige Leute Hades II ihr erstes Spiel sein könnte und sie danach zum Original zurückkehren könnten, all diese Dinge sind aufregend für uns, das war es schon immer."

Hades und mehr Hades beschäftigt Supergiant. Wir haben zwar noch kein festes Datum, wann Hades II tatsächlich in den Early Access starten wird, aber du kannst dir unten den mobilen Netflix-Trailer für das Originalspiel ansehen.