Die Supererde ist in Gefahr: Helldivers 2 kündigt umfassende Gegenoffensive an, um die Wiege der Demokratie zu schützen

Das Metagame in Helldivers 2 war einer der Hauptgründe für den großen Erfolg und die Kontinuität des Multiplayer-Titels von Arrowhead Studios sowohl auf PlayStation 5 als auch auf PC. Manchmal verließ es sich darauf, eine kleine Wendung zu bieten, um die Veröffentlichung eines neuen Kriegsbonus zu schmieren oder die Veröffentlichung einer neuen Version von Automatons oder Terminids oder, in jüngerer Zeit, Illuminati zu beleben. Aber jetzt sieht es so aus, als würde sich die Action intensivieren, und es ist an der Zeit, die Spielerzahlen wieder groß nach oben zu bringen.

PlayStation hat angesichts der wahren galaktischen Invasion der Illuminaten einen "Galaktischen Notfall"-Aufruf an alle Helldivers herausgegeben, in einer Großoffensive, bei der wir diese Feinde der Demokratie auf unserem Heimatplaneten, der Supererde, bekämpfen werden.

Der Trailer ist eine Absichtserklärung, und es scheint, dass viele Spieler positiv darauf reagieren, in die Reihen der Helldivers zurückzukehren. Wirst du?