Supercell enthüllt die Brawl Stars Meisterschafts-Partnerteams für 2025

Da das Wettkampfjahr 202Brawl Stars 5 fast da ist, hat Supercell nun den Vorhang gelüftet und die 10 Organisationen bekannt gegeben, die es als Partnerteams für die kommende Saison ausgewählt hat. Die 10 Teams erhalten alle Segen und Vorteile, die eine Partnerschaft mit sich bringt, darunter käufliche kosmetische Gegenstände und Gegenstände im Spiel sowie Einladungen zu vielen der größten Turniere und Events des Jahres.

Je nachdem, aus welchen Organisationen sich die Partnerliste für 2025 zusammensetzt, sind die 10 Teams wie folgt:



LAUTER E-Sport



Gen.G Esports



Team Ketzer



Zeta Division



Natus Vincere



SK Gaming



Stammesspiele



Antworten Totem



Raumstation-Spiele



FUT-Esports



Die letzten sieben sind eigentlich alle wiederkehrende Partner, aber die drei besten sind neu im Programm für die Saison 2025. Wenn die Kampagne Brawl Stars 2025 beginnt, beginnt morgen, am 15. Februar, die Abteilung Ostasien, gefolgt von EMEA am Tag darauf und Süd- und Nordamerika in der Woche darauf am 22. und 23. Februar.