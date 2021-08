Superbrothers-Entwickler erkunden im Oktober Sci-Fi-Adventure Jett: The Far Shore

HQ

Unser Kollege Christian war immer ein großer Freund von Superbrothers: Sword & Sworcery EP, das ihr auf Nintendo Switch, PC und mobilen Geräten spielen könnt. Die Entwickler hinter diesem Titel arbeiten natürlich längst an einem anderen Spiel, das allerdings schon mehr als zehn Jahre zurückreicht. Jett: The Far Shore heißt das "kinematografische Action-Adventure", das Superbrothers und Pine Scented am 5. Oktober auf PC und konsolenexklusiv für Sonys Playstation-Plattform veröffentlichen wollen. Heute Abend haben wir auf der Gamescom Opening Night Live den Veröffentlichungstermin und frische Bilder erhalten.

In diesem ungewöhnlichen Abenteuer müssen die Spieler einem Volk, das vom Vergessen bedroht wird, eine Zukunft sichern. Wir kontrollieren die Forscherin Mei, die mit einem kleinen Raumschiff einen weiten Ozean auf einem fremden Planeten erkundet. Die meiste Zeit über fliegen wir durch die Gegend, doch ab und zu gibt es Sequenzen, in denen die Perspektive in die erste Person wechselt. Auf ihrer Reise ins Unbekannte sollen "Mut, Wunder und Bedauern" eine Rolle spielen, deutet eine kryptische Pressemitteilung unheilvoll an. In fünf Akten werden wir mehr über das Mysterium dieses Ortes erfahren, Puzzle lösen, Feinde abhängen und eine ungewohnte Sci-Fi-Kulisse erkunden.