Super-Tennis-Nachmittag heute: Alcaraz-Musetti und Djokovic-Sinner in Roland Garros

Tennisfans werden heute ein Festmahl erleben, denn es finden die Halbfinals des Herreneinzels in Roland Garros statt, darunter ein Generationenkampf zwischen Novak Djokovic, einem der größten seiner Generation, und Jannik Sinner, seit einem Jahr die Nummer 1 der Welt und fünfzehn Jahre jünger als "Nole".

Der Super-Nachmittag beginnt um 13:30 Uhr BST, 14:30 Uhr MESZ auf dem Court Philippe Chatrier mit einem Spiel zwischen Lorenzo Musetti und Carlos Alcaraz. Der Spanier, Titelverteidiger, hat in diesem Jahr bereits zweimal auf Sand gegen Musetti angetreten (und gewonnen). Der 2002 geborene Italain hat den Alcaraz nur einmal gewonnen, und das geschah 2022. Es wäre eine Überraschung, wenn Musetti dieses Mal Alcaraz besiegen würde (Alcaraz ist in letzter Zeit außergewöhnlich in Form, als er Tommy Paul vor zwei Tagen mit 6:0, 6:1, 6:4 besiegte).

Dann, um 18:00 Uhr BST, 19:00 Uhr MESZ (zumindest nicht früher), wird Sinner gegen Djokovic in einem Finale antreten, das ein eigenständiges Finale sein könnte. Sinner ist zwar neben Alcaraz der Nachfolger der "Big Three", aber es wäre falsch, den 38-jährigen Djokovic noch auszuschließen, der sich nach einer Reihe von Erstrunden-Outs zu Beginn der Sandplatzsaison in Roland Garros deutlich gesteigert hat.

"Ich denke, viele Leute rechnen ihn schon aus, aber dieses Jahr hat er Carlos bei den Australian Open besiegt, er hat mich bei den French Open geschlagen. Vergessen Sie das Alter. Für jeden Spieler sind das ziemlich gute Ergebnisse", sagte Zverev, der selbst die Wucht (und Intelligenz) einer Tennislegende auf der Suche nach seinem 25. Grand-Slam-Titel erlitt.