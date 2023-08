HQ

Ich spiele nicht mehr oft viele reine Arcade-Spiele. Wir als Gamer tendieren zu Erlebnissen mit Erzählungen, breiten Fortschrittssuiten, beeindruckender Grafik und verschiedenen anderen Elementen, die die moderne Technologie es Entwicklern ermöglicht, in ihre Kreationen einzubauen. Aber nur weil Spiele komplexer sein können, heißt das nicht, dass sie es auch sein müssen, und GrahamOfLegend's Super Space Club beweist genau das.

Dieses Spiel ist im Wesentlichen eine moderne Variante von Asteroids. Du steuerst ein Schiff aus einer echten Top-Down-Perspektive und musst über ein Schlachtfeld rasen, das von Asteroiden und anderen Gefahren bevölkert ist, um Wellen feindlicher Schiffe abzuwehren. Das war's auch schon. Sicher, es gibt eine Reihe verschiedener Gegnertypen, denen man sich stellen muss, verschiedene Charaktere, Schiffstypen und Blastertypen, die freigeschaltet werden müssen, und kurze Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Aber das Kern-Gameplay ist sehr rudimentär, und das ist es, was Super Space Club so unterhaltsam macht.

In Bezug auf das Gameplay ist das einzige, worüber man wirklich sprechen kann, das Energie-/Lebenssystem, das miteinander verflochten ist. In Asteroids stirbst du, wenn du einen Asteroiden triffst, aber in Super Space Club hast du einen regenerierenden Lebensbalken, der sich erschöpft, wenn du Schaden erleidest und in Asteroiden kracht, aber auch, wenn du deine Blaster abfeuerst, was bedeutet, dass du Angriff und Verteidigung ausbalancieren musst. Nur wenn deine Gesundheit kritisch wird, musst du sehr vorsichtig sein, da ein letzter Schuss oder eine Kollision mit einem Asteroiden deinen Lauf beenden wird, da es in Super Space Club keine Mehrfachleben gibt.

Es gibt auch keine Geschichte, der man folgen kann, und der Fortschritt ist ausschließlich daran gebunden, eine Währung aufzuheben, die auf besiegten Schiffen zu finden ist, die Sie im Hauptmenü verwenden können, um insgesamt fünf Charaktere, fünf Schiffe und fünf Blasterpfade freizuschalten, wobei jeder von ihnen das Gameplay ein wenig verändert. Blasterspuren definieren, wie sich die Schüsse verhalten, die dein Schiff abfeuert, zum Beispiel entweder als einzelne Schusslinie oder als Suchergeschosse, die Feinde jagen. Schiffstypen definieren, wie sich das Schiff bewegt, wobei einige langsamer, aber langlebiger und andere zerbrechlich, aber wendig sind. Zu guter Letzt zeichnen sich die Charaktere durch eine sehr, sehr kleine Überlieferung aus und auch durch eine besondere Fähigkeit, die entweder die Tür zu einem Schild öffnet, eine Overwatch Tracer-ähnliche Blinzelaktion oder sogar durch die Fähigkeit, die Zeit zu verlangsamen. Diese werden alle zu über 100 verschiedenen Kombinationen kombiniert, um zu sehen, welche am besten zu deinem Spielstil passt. Das ist zwar beeindruckend, aber der Fortschritt ist auch nicht der Grund, warum du Super Space Club spielst.

Einfach ausgedrückt, dieses Spiel macht einfach Spaß und ist unterhaltsam. Es ist einfach, verlangt vom Spieler nichts, außer zu versuchen, so lange wie möglich gegen die Horden von Feinden durchzuhalten und die höchste Punktzahl zu erreichen, die man innerhalb eines Lebens erreichen kann. Es fängt wirklich die reine Essenz des Arcade-Genres ein und wertet sie dann mit einer großartigen Kombination aus einem Lo-Fi- und Chill-Soundtrack und einem hellen und lebendigen Kunststil auf, der die Farbpaletten bei jedem Durchlauf wechselt. Sie könnten in einer Runde vor einem tiefblauen Hintergrund mit lindgrünen Akzenten spielen, die das HUD hervorheben, und in der nächsten Runde in einem Sonnenuntergangsorange, gemischt mit einem Kirschrot. Es ist ein echter Hingucker.

Super Space Club ist das perfekte Spiel für alle, die hier und da 30 Minuten verbringen möchten. Der Einstieg ist sehr einfach, unterhaltsam und macht Spaß und bietet genug Abwechslung, damit es sich nicht wiederholend anfühlt. Es ist kein bahnbrechender Titel und es wird Sie auch nicht umhauen, aber wenn Sie ein Arcade-Fan sind, werden Sie mit diesem Spiel wie zu Hause sein.

