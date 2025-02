Super Soccer wird in Japan bald von Switch Online entfernt

HQ

Dass Spiele auf PlayStation Plus und Game Pass kommen und gehen, sind etwas, an das wir alle gewöhnt sind, genau wie es zum Beispiel bei Netflix funktioniert. Bei Switch Online war es jedoch anders, vor allem weil es sich fast ausschließlich um sehr alte Spiele handelt – die in der Regel von Nintendo selbst stammen.

Doch nun scheint sich das zu ändern. Nintendo Life berichtet, dass japanischen Spielern mitgeteilt wurde, dass Super Soccer (Super Formation Soccer in Japan) aus dem Abonnementdienst entfernt wird.

Wir wissen nicht, warum sie das tun, aber es ist möglich, dass es eine Art Lizenzstreit mit Spike Chunsoft gegeben hat. Wir wissen auch nicht, ob das Spiel aus Europa verschwinden wird, also müssen wir erstmal die Daumen drücken. Nintendo schreibt (übersetzt mit Bing):

"Der Vertrieb von Super Formation Soccer (Spike Chunsoft), einem Titel, der in Super NES Nintendo Switch Online enthalten ist, endet am Freitag, den 28. März 2025 um 10:00 Uhr.

Nach dem Ende des Vertriebs wird das Spiel nicht mehr für diejenigen verfügbar sein, die bereits das Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online heruntergeladen haben."

Mit anderen Worten, es könnte eine gute Idee sein, Super Soccer von 1991 zu spielen, wenn du es schon immer ausprobieren wolltest. Zu seiner Zeit galt es als großartiges Spiel, aber heute kann es sich etwas klobig anfühlen. Die phänomenalen Elfmeter sind aber trotzdem ein Riesenspaß und absolut nervenaufreibend.