Super Smash Bros. Ultimate: Update 11.0.0 steht kurz bevor

You're watching Werben

Über Twitter hat Nintendo heute Morgen bestätigt, dass Super Smash Bros. Ultimate in naher Zukunft auf Spielversion 11.0 aufgerüstet wird. Bevor die neue Aktualisierung eintrifft, sollten Nutzer ihre Aufnahmen vergangener Matches konvertieren und speichern. Andernfalls sind die Wiederholungen verloren, da das Spiel schon bald nicht länger in der Lage sein wird, Spieldaten aus vergangenen Versionen zu verarbeiten.

Wenn ihr eine Aufnahme für die Zukunft behalten möchtet, konvertiert daraus einfach ein Video: Vault -> Replays -> Replay Data -> In Video konvertieren

Welche Inhalte und Änderungen uns mit Spielversion 11.0 in Super Smash Bros. Ultimate erwarten, das erfahren wir morgen am Donnerstag um 15:00 Uhr. In einer Online-Präsentation wird der Game Director Masahiro Sakurai einen detaillierten Blick auf die neuen DLC-Kämpferinnen Pyra und Mythra (aus Xenoblade Chronicles 2) werfen und voraussichtlich auch das Erscheinungsdatum enthüllen. Das Duo landet vermutlich zusammen mit Ver. 11.0.0 auf der Nintendo Switch.