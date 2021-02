Super Smash Bros. Ultimate: Detaillierte Präsentation des Xenoblade-Chronicles-2-Duos geplant

You're watching Werben

Letzte Woche hat uns Nintendo verraten, wer der nächste DLC-Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate wird. Heute haben wir erfahren, wann wir eine vollständige Präsentation des Duos Pyra/Mithra bekommen. Am Donnerstag, dem 4. März, um 15:00 Uhr wird Game Director Masahiro Sakurai in einem ca. 35 minütigen Video tiefergehende Spielemechaniken vorstellen, über Design-Entscheidungen diskutieren und uns das Erscheinungsdatum der Kämpferin verraten.

Pyra und Mythra stammen aus Xenoblade Chronicles 2 und sie bilden zusammen den vierten Zusatz im 30 Euro teuren Fighters Pass Vol. 2 (nach Min-Min (Arms), Steve (Minecraft) und Sephiroth (Final Fantasy VII)). Lange müssen wir auf die beiden jedenfalls nicht mehr warten, denn das Add-On wird kommenden Monat erwartet.