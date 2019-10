Super Smash Bros. Ultimate: Blizzard vertraut Nintendo Overwatch-Figuren an

Super Smash Bros Ultimate bietet bereits eine ganze Reihe hervorragender Gastcharaktere und seitdem wir endlich wissen, dass Overwatch am 15. Oktober auf die Switch gelangt, haben Fans darüber spekuliert, ob wir nicht womöglich einen Overwatch-Helden im neuesten Nintendo-Brawler zu Gesicht bekommen könnten (neue DLC-Figuren wurden ja immerhin bereits angekündigt). Obwohl Nintendo selbst noch nichts über diese Möglichkeit gesagt hat, scheint Blizzard sehr daran interessiert zu sein. Game Director Jeff Kaplan hat im Gespräch mit IGN Folgendes zu diesem Thema gesagt:

"An Smash-Bros.-Team; egal welchen Charakter ihr wollt, wir lieben sie alle. Sie sind alle unsere Babys, ihr könnt jedes einzelne von ihnen haben. Wir haben 31 zur Auswahl."

Es gibt jedoch eine bestimmte Figur, die Kaplan in Super Smash Bros. Ultimate am liebsten sehen möchte:

"Tracer ist unser Mädchen, Tracer ist unser Maskottchen. Sie wäre meine erste Wahl. Es gibt eine Menge großartiger Zweitplatzierter. Viele Leute können sofort das Gameplay von Doomfist sehen, wenn er zu Smash kommen würde, aber wenn es nach mir ginge, würde ich gerne Tracer wählen."

Die junge Frau wäre zwar eine ausgezeichnete Wahl, aber wir sind der Meinung, dass sich ein anderes Blizzard-Franchise noch besser für den Brawler anbietet - die drei Wikinger Erik, Baleog und Olaf aus The Lost Vikings. Das Game wurde ursprünglich 1993 für den Super-Nintendo veröffentlicht und von Silicon & Synapse entwickelt, die später zu Blizzard wurden. Das letzte Mal sahen wir das Wikinger-Trio in Heroes of the Storm, veröffentlicht 2015, wieder. Wer wäre euer liebster Blizzard-Gastcharakter in Super Smash Bros. Ultimate?