Super Smash Bros. Ultimate aktualisiert auf Version 13.0.3

Super Smash Bros. Ultimate erhielt vor drei Jahren keine Inhaltsupdates mehr, als Sora aus Kingdom Hearts als letzter DLC-Kämpfer veröffentlicht wurde. Ein paar Monate später kündigte Nintendo auch an, dass es keine weiteren Balancing-Updates geben würde, aber das Spiel wurde seit 2021 immer noch einige Male aktualisiert.

Am 8. Oktober 2024 wurde Super Smash Bros. Ultimate auf Ver. 13.0.3 aktualisiert, wodurch ein einzelnes Problem im Zusammenhang mit der globalen Rangliste behoben wurde: "Es wurde ein Problem behoben, bei dem die globale Smash-Kraft nicht auf das richtige Niveau zurückkehrte, wenn die Verbindung am Ende eines Matches zu einem bestimmten Zeitpunkt unterbrochen wurde."

Global Smash Power ist die Methode, die das Spiel verwendet, um Spieler abhängig von ihrer Leistung in Online-Matches zu bewerten, aber im Gegensatz zu den meisten Ranglistensystemen ist sie invertiert (der Spieler Nummer 1 wäre tatsächlich der schlechteste) und sagt Ihnen, wie viele Spieler unter Ihnen sind.

Es scheint, dass dieser Patch veröffentlicht wurde, um Wut-Quitter zu vermeiden und Spieler zu schützen, deren Rivalen sich kurz vor Ende des Matches trennen.

Masahiro Sakurai, der Director der Super Smash Bros.-Serie, hat in den letzten Jahren keine Spiele mehr entwickelt und stattdessen YouTube-Videos gedreht. Aber sein YouTube-Kanal wird diesen Monat enden, so dass spekuliert wird, dass er zu seiner Firma Sora Ltd. zurückkehren wird, um an seinem vielleicht letzten Smash Bros.-Spiel für Switch 2 zu arbeiten.