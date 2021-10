Super Smash Bros. Ultimate: 60 Prozent der Kämpfe finden offline statt

HQ

Heute ist ein großer Tag für Super Smash Bros. Ultimate, denn vor wenigen Stunden die Identität des letzten Charakters erfahren, der sich dem fantastischen Kampfspiel von Nintendo in zwei Wochen anschließend wird. In fast genau zwei Monaten wird das Nintendo-Switch-Spiel, das eigentlich selbst nur eine erweiterte Neuveröffentlichung von Super Smash Bros. für Wii U aus dem Jahr 2014 ist, drei Jahre alt. Um das anhaltende Interesse und die Unterstützung der Smash-Community aufzuzeigen, hat Nintendo die Rechenschieber rausgeholt und ein paar Zahlen für Nerds zusammengezogen.

Die nachfolgenden Daten zeigen den vollständigen Umfang von Super Smash Bros. Ultimate auf:



89 Kämpfer

116 Level (ohne die Arena-Variationen)

140 Mii-Küstüme

201 Gegenstände

Spielinhalte aus 450 unterschiedlichen Spielen

1100 Songs

1496 Spirits, die an Charaktere aus der Gaming-Welt erinnern

2200 virtuelle Hilfscharaktere



Die Spieler von Super Smash Bros. Ultimate haben in den fast drei Jahren, die das Spiel nun schon erhältlich ist, mehr als 2,2 Milliarden Spielstunden angesammelt. Das Game wird sehr häufig neu gestartet (zum einen, weil das ein guter Trick ist, um schnell viele Spielfiguren freizuschalten), insgesamt über 2 Milliarden Mal. 11,7 Milliarden registrierte Kämpfe fanden offline statt, dem gegenüber stehen 7,8 Milliarden Online-Duelle. Insgesamt 90 Milliarden Charaktere haben in all diesen Schlachten das Zeitliche gesegnet und wurden mit einem KO aus der Arena gekickt. Die zuletzt kommunizierten Verkaufszahlen von Super Smash Bros. Ultimate liegen bei 24,77 Millionen Kopien (Stand September 2021).