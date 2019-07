Super Robot Wars V und X kommen in Japan auf PC und Switch

Bandai Namco hat diese Woche angekündigt, dass Super Robot Wars V und Super Robot Wars X auf PC und Switch portiert werden. Das sind zwei vollgepackte Spiele-Sammlungen mit teils ikonischen Mech-Spielen, die es bislang nicht auf den Konsolen gab.

Super Robot Wars V erschien 2017 für PS4 und PS Vita, es war der erste Titel der Reihe, der ins Englische übersetzt wurde. Danach folgte Super Robot Wars X diesem Beispiel. Der neueste Titel der Reihe ist Super Robot Wars T, der im März 2019 für PS4 und Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Dieses Abenteuer hat eine englische Übersetzung bekommen, wurde bislang aber nicht für den PC veröffentlicht.

Super Robot Wars V beinhaltet zum Beispiel Serien, wie Mobile Suit Gundam ZZ, Full Metal Panic! und Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone. Super Robot Wars X hingegen wird Serien, wie Aura Battler Dunbine, Buddy Complex und Cross Ange: Rondo of Angel and Dragon zur Verfügung stellen. Ein Veröffentlichungstermin für die beiden Ports wurde derzeit noch nicht bekannt gegeben. Der Beitrag besagt jedoch, dass, weitere Informationen im neuesten Famitsu-Magazin veröffentlicht werden, was darauf hindeutet, dass wir schon in Kürze mehr davon hören werden.