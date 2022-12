Spore, Zivilisation, Humankind. Riesige Spiele, mit denen Sie einen ganzen Planeten erkunden und erobern können - manchmal sogar ein ganzes Sonnensystem oder eine Galaxie. Wir erwarten, dass Spiele über Planeten selbst fast planetarisch groß sind, aber das ist bei Super Planet Life, einer neuen Veröffentlichung des dänischen Studios Northplay, überhaupt nicht der Fall. Im Spiel spielst du einen empfindungsfähigen Planeten, der auf der Suche nach neuen Freunden und Erfahrungen durch die ganze Galaxie reist, und das gesamte Spiel wurde von nur einer einzigen Person entwickelt. Das zeigt sich deutlich, mal zum Besseren, mal zum Schlechteren.

Alle Aktivitäten in Super Planet Life zu beschreiben, wäre eine fast so mühsame Aufgabe wie eine überzeugende Enzyklopädie unseres eigenen kleinen Planeten. Du reist durch psychedelische Wurmlöcher, kämpfst in Dungeons, handelst an einer intergalaktischen Börse, nimmst an einem Quiz teil und vieles, vieles mehr. Auf der anderen Seite ist das Spiel recht einfach in den Griff zu bekommen, wenn man das ganze Leben an der Oberfläche kurz ignoriert und direkt nach dem Kern gräbt.

Alle Aktivitäten im Spiel werden über ein einfaches Menü gesteuert, in dem Sie wie in einem klassischen Textabenteuer zwischen verschiedenen Optionen hin und her klicken müssen. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie im Casino Geld setzen, mit anderen Planeten sprechen oder Upgrades kaufen. Selbst die komplizierteste Aktivität des Spiels, ein Dungeon-Crawler, in dem Sie dem wütenden Stier Derek helfen, sogenannte Jerks zu verprügeln, wird über die gleichen Menüs gesteuert.

Es ist nicht nur die Benutzeroberfläche, die in Super Planet Life einfach ist. Selbst der zuvor erwähnte Dungeon-Crawler ist nach jedem anderen Standard extrem nackt, was kein so großes Problem darstellt, da die ganze Erfahrung lässig und entspannend sein soll. Für jede Aktivität, die du abschließt, erhältst du Ressourcen wie Gold, Baum, Coco Pops (!), Lutscher, Sternenstaub und so weiter. Die Ressourcen können auch kontinuierlich von Ihren eigenen oder anderen Planetenoberflächen extrahiert werden, und der Grind ist erforderlich, um im Spiel voranzukommen.

Soll das eine Parodie auf moderne Handyspiele sein? Oder eine Kritik daran, wie wir kurz davor stehen, unseren Planeten zu Tode zu extrahieren? Es ist ehrlich gesagt schwer zu sagen, da es wahrscheinlich einfacher ist, Uran in Ihrem Hinterhof zu gewinnen, als eine kohärente Botschaft von Super Planet Life zu extrahieren. Mit sprechenden Planeten, einem Loch Ness-Monster, das Saft speien, einem interdimensionalen Apfel und vielen anderen verrückten Dingen ist es ziemlich klar, dass der Entwickler, als er das Konzept und die Charaktere des Spiels entwickelte, einfach alles packte, was ihm in den Sinn kam, und damit ging. Es funktioniert überraschend gut, was dem Spiel eine unorganisierte, fast anarchistische Atmosphäre verleiht - das Gamedesign-Äquivalent zum Abfeuern einer Tommy Gun aus der Hüfte, was natürlich auch bedeutet, dass der Humor ziemlich erfolgreich ist.

In Bezug auf die Präsentation ist das Spiel wenig überraschend extrem farbenfroh und abwechslungsreich mit einem einfachen Pixelstil, der schon unzählige Male zuvor gesehen wurde, aber dennoch funktioniert, da er als Kulisse für unzählige verschiedene Orte und Charaktere dient. Das einzige, was in Super Planet Life ziemlich banal ist, ist die Musik, die einfach loopt. Zumindest ist es ein charmantes Stück mit genau der richtigen Atmosphäre für dieses seltsame intergalaktische Abenteuer.

Teils Textadventure, teils Ressourcenmanagement, teils Minispielsammlung, Super Planet Life ist ohne Zweifel das seltsamste Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe. Die Gameplay-Schleife wird mit der Zeit etwas monoton (es dauert 8-10 Stunden, um das Ende zu sehen), und eine kohärentere Geschichte hätte das Erlebnis wahrscheinlich verbessern können. Aber für das, was es wert ist, als ein sehr einfallsreiches £ 9.99 / € 9,99 Spiel, können Sie definitiv schlechtere Erfahrungen da draußen in der Galaxie finden.