Super Nintendo World öffnet Anfang nächsten Jahres seine Türen in den Universal Studios Hollywood

HQ

Während sich der Park schon seit geraumer Zeit im Bau befindet, hat Nintendo of America nun offiziell den Eröffnungstermin für die Super Nintendo World in den Universal Studios Hollywood bekannt gegeben.

Ab dem 17. Februar 2023 können Besucher des kalifornischen Themenparks eine Vielzahl von Fahrgeschäften und Ausstellungen erkunden, die auf Mario, Prinzessin Peach, Luigi und den anderen beliebten Nintendo-Charakteren basieren.

Zu den Attraktionen gehören die Achterbahn Mario Kart: Bowser's Challenge, interaktive Spiele, die mit einer sogenannten Power-Up Band gespielt werden können, und das Toadstool Cafe, wo Sie köstliche Gerichte genießen können, die Koch Kröte zubereitet hat - hoffentlich muss der Koch das Kostüm nicht tragen, wenn er in der Küche arbeitet!

Die ursprüngliche Super Nintendo World wurde am 18. März 2021 in den Universal Studios Japan eröffnet. Eine Super Nintendo World in den Universal Studios Orlando befindet sich ebenfalls im Bau und wird voraussichtlich 2025 eröffnet.