Super Nintendo World kommt 2025 ins Universal Orlando Resort

Im Moment gibt es nur zwei Orte auf der Welt, an denen Sie ein physisches und reales Super Nintendo World besuchen können: Osaka, Japan und Los Angeles, USA. In Zukunft wird dieser Liste ein dritter Standort hinzugefügt, der allerdings zum Entsetzen von Europäern, Südamerikanern, Afrikanern, Australiern oder auch Asiaten wieder in Amerika sein wird.

Der Universal Orlando Resort in Florida wird 2025 um eine neue Super Nintendo World Zone erweitert, die den neuen Universal Epic Universe Park bilden soll. Es wird sowohl Super Mario Land als auch Donkey Kong Country enthalten, ein Folgebereich, der noch nicht im führenden Mario-Park Japans eröffnet wurde.

Das vollständige Datum für die Eröffnung in Orlando wurde noch nicht bekannt gegeben, aber wenn Sie beabsichtigen, diesen Teil der USA im nächsten Jahr zu besuchen, warten Sie vielleicht einfach mit der Buchung Ihrer Tickets, bis dies veröffentlicht wird, da dies sicherlich etwas ist, das Sie nicht verpassen möchten.